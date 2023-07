Industria de frumusețe pentru bărbați va fi complet redefinită Industria de ingrijire a barbaților este in plina expansiune. Piața globala de ingrijire masculina se așteapta sa ajunga la 115 miliarde de dolari pana in 2028, de la 80 de miliarde in 2022 și 74,8 miliarde in 2021. In anii ’90, industria de ingrijire masculina avea o abordare unica. Gillette domina piața, David Beckham era un simbol metrosexual. Serurile de ingrijire erau o noutate in fața regimului clasic in trei pași conform g4media.ro . Produsele cu parfumuri „masculine” erau ambalate in negru cu detalii neon (galben, albastru sau verde). Mesajul era ca barbații prioritizau comoditatea, ignorand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

