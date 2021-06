Industria auto europeana se pregatește pentru o inasprire a standardelor de emisii de CO2 in pachetul UE „Fit for 55” pentru energie și clima, lansat pe 14 iulie, care a determinat ceea ce promite sa fie o dezbatere extinsa și acerba intre legislatori, lideri din industrie și națiuni membre. Conform unui acord incheiat in aprilie, negociatorii au convenit sa reduca emisiile totale de carbon ale blocului cu 55% pana in 2030, in raport cu obiectivul actual de 40%. In cadrul pachetului European Green Deal, convenit in decembrie 2019, UE va ajunge la neutralitatea carbonului pana in 2050. Noul obiectiv…