Stiri pe aceeasi tema

- Ca in fiecare an, politicienii le-au transmis romanilor mesaje și urari cu ocazia Sarbatorilor Pascale. Totuși, ele vin acum pe fondul crizei generate de coronavirus. Președintele Klaus Iohannis a dat tonul in Sambata Mare. El i-a rugat din nou pe romani sa stea acasa, sa-i protejeze pe parinți stand…

- Echipa de salvatori romani alcatuita din 11 medici, 3 asistenți medicali și un ofițer ISU care se afla in misiune in Italia, una din cele mai afectate țari din lume de pandemia cu noul coronavirus, a transmis celor de acasa o urare video cu ocazia Sarbatorilor Pascale. Mesajul video poate fi vazut urmand…

- Comandantul Diviziei 2 Infanterie „Getica” Buzau, general-maior Dragoș-Dumitru Iacob, a transmis un mesaj cu prilejul Sarbatorilor Pascale. Mesajul a fost inregistrat in biserica Garnizoanei Buzau și este insoțit de imagini cu misiunile militarilor coordonați de Divizia 2, in perioada starii de urgența.

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj cu prilejul Sarbatorilor Pascale. Seful statului le cere romanilor sa isi manifeste iubirea fata de cei dragi, renuntand sa se intalneasca in aceasta perioada dificila pentru omeni. Mesajul integral transmis de seful statului care a indemnat la mentinerea…

- „Am primit mesaje sa ne autosesizam pe faptul ca de Paștele Ortodox s-au introdus excepții, ceea ce a discriminat pe romano-catolici și protestanți, care și-au sarbatorit Paștele in restricții maxime. In acest sens, avem și plangeri”, a spus Csaba Asztalos, la Digi 24. El spune ca va discuta in colegiul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a postat, joi eara, pe pagina sa de socializare, un mesaj in care face referire la acordul cu Biserica Ortodoxa Romana si masurile luate in preajma Sarbatorilor Pascale. Ministrul spune ca a urmarit comentariile si a observat criticile, dar a cautat cea mai…

- Mesajul organizației care reprezinta 13 dintre cele mai importante culte recunoscute in Romania vine in contextul in care exista numeroase voci din randul credincioșilor și chiar al clerului care solicita deschiderea bisericilor in noaptea de Inviere. Pentru credincioșii catolici și cei ortodocși,…

- „In urma cu doua saptamani, fiul meu, de trei ani, Jameson, si eu am prezentat simptome de COVID-19. Din fericire, medicul nostru de asistenta primara a avut acces la teste și rezultatele au fost pozitive. Familia mea era deja autoizolata in casa și am continuat sa facem acest lucru in ultimele doua…