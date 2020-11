Indonezia - Vulcanul Lewotolo a intrat în erupţie; aeroportul local, închis Vulcanul Lewotolo din Indonezia a intrat duminica in eruptie, expulzand trombe de fum si de cenusa care au determinat inchiderea aeroportului local, relateaza AFP.



Eruptia nu a provocat victime si nici pagube materiale in acest arhipelag din Asia de Sud-Est.



Autoritatile au ridicat totusi nivelul de alerta la 2, avertizand asupra unor posibile scurgeri de lava.



Autoritatile au ridicat totusi nivelul de alerta la 2, avertizand asupra unor posibile scurgeri de lava.

Zona de interdictie de doi kilometri in jurul craterului a fosta extinsa la patru kilometri, iar avioanele au fost avertizate sa ocoleasca zona in urma ploii de cenusa cazute deasupra aeroportului local…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

