Stiri pe aceeasi tema

- O reuniune a ministrilor de Externe din statele membre G20 se desfasoara joi si vineri pe Insula Bali, in vederea pregatirii summitului liderilor Celor Douazeci (G20) de puteri economice, prevazut in noiembrie in acelasi loc. Inaltul Reprezentant UE pentru Politica Externa si de Securitate Josep Borrell…

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a raspuns unui mesaj al Departamentului de Stat de la Washington cu versuri din melodia „One More Time" a cantaretei american Britney Spears, relateaza TASS. Zaharova a comentat miercuri pe canalul sau de Telegram afirmatiile lui Ned…

- Au trecut patru luni de la inceputul razboiului pornit de Rusia in Ucraina. Cele mai recentele evoluții de pe campul de lupta indica faptul ca armata ucraineana se retrage din Severodonețk, recunoscand astfel epuizarea și pierderile mari inregistrate. Totuși, analiștii militari occidentali spun ca…

- Situația din Ucraina este din ce in ce mai grava, iar rușii nu se opresc din a distruge cat mai multe orașe din țara vecina a Romaniei. Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a marturisit ca distrugerile de la Azovstal continua chiar daca civilii trebuie sa fie evacuați in continuare de sub daramaturi.

- „Mercenari israelieni” lupta in Ucraina alaturi de Batalionul Azov, pe care Moscova il descrie drept „nazist” si sustine ca a comis atrocitati in Ucraina, a declarat purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Moscova intensifica astfel disputa cauzata de seful diplomatiei ruse,…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a cerut NATO si SUA sa inceteze sa mai livreze arme Kievului, daca „sunt cu adevarat interesate sa rezolve criza ucraineana”. Statele NATO fac tot ce le sta in putința pentru a impiedica negocierea incetarii focului, a acuzat Lavrov, lansand mai multe critici…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a desființat retorica Rusiei referitoare la așa-numita „operațiune speciala” a armatei ruse in Ucraina și a precizat ca, in acest caz, este vorba despre „o invazie”. Declarația a fost facuta de șeful ONU in cadrul unei discuții avute la Moscova cu ministrul…

- Moscova este gata sa negocieze cu Kievul, in ciuda faptului ca in timpul negocierilor el "se intoarce la 180 de grade". Despre acest lucru a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, citat de RIA Novosti. "Președintele [Federației Ruse Vladimir Putin] a subliniat in repetate rinduri ca noi…