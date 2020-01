Un indonezian a fost arestat dupa ce a incercat sa vanda pielea unui tigru de Sumatra, o specie amenintata cu disparitia, a informat luni politia locala, subliniind din nou amenintarea braconajului pentru aceste animale salbatice, noteaza AFP.



Un barbat a fost arestat saptamana trecuta in provincia Aceh, din extremitatea nordica a insulei Sumatra, cand incerca sa vanda pielea pentru 90 de milioane de rupii (5.700 de euro) unui politist in civil care trecea drept client.



De asemenea, politia a confiscat craniul, oasele si dintii tigrului, iar in prezent se afla pe urmele…