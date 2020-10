Indonezia a respins solicitarea SUA de a primi avioane americane de spionaj (Reuters)

Indonezia a respins in acest an o propunere a Statelor Unite de a permite ca avioane americane P-8 Poseidon de supraveghere maritima sa aterizeze si sa realimenteze pe teritoriul sau, transmite marti Reuters, citand patru inalti oficiali indonezieni familiarizati cu acest subiect.



Ministrul indonezian de externe si cel al apararii au fost abordati de mai multe ori 'la nivel inalt' de responsabili americani in iulie si august inainte ca presedintele Joko Widodo sa respinga solicitarea, spun sursele.



Propunerea, care a venit pe fondul escaladarii competitiei americano-chineze…