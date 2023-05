Stiri pe aceeasi tema

- Ascensiunea economica din ultimii 100 de ani a Chinei se numara cu siguranța printre cele mai importante evoluții mondiale. Cu America inca prinsa de ani buni in dificultați economice, China se profileaza foarte mare la orizont, economia sa fiind gata sa o depașeasca pe cea americana inainte de sfarșitul…

- Grupul de mercenari Wagner, condus de Evgheni Prigojin, a solicitat Chinei arme, arata un raport al serviciilor secrete americane, relateaza Financial Times, citat de The Guardian.Informația a aparut in urma scurgerii pe internet a documentelor clasificate ale Pentagonului.Solicitarea, facuta la inceputul…

- Compania militara privata Wagner, care lupta alaturi de armata rusa in Ucraina, a cerut Chinei sa-i furnizeze arme la inceputul acestui an, dar solicitarea a fost respinsa, scrie Financial Times, care citeaza documente confidențiale ale Ministerului Apararii din SUA.Potrivit unuia dintre documentele…

- India urmeaza sa devina cea mai populata tara din lume – la mijlocul anului 2023 – si sa depaseasca China cu aproape trei milioane de locuitori, potrivit unor estimari publicate miercuri de catre ONU, relateaza AFP. Populatia indiana va fi de 1,4286 miliarde de locuitori, iar a…

- FMI preconizeaza o crestere cu 5,2% a PIB-ului gigantului asiatic in acest an, o performanta facuta posibila de o normalizare treptata a activitatii in urma ridicarii restrictiilor anticovid in decembrie, dupa manifestatii fara precedent. ”Aceasta revenire viguroasa inseamna ca China urmeaza sa reprezinte…

- Propunerile pentru o soluționare pașnica a conflictului din Ucraina trebuie sa țina cont in primul rand de punctul de vedere al autoritaților ucrainene. Astfel a comentat, in cadrul unui briefing, coordonatorul pentru comunicații strategice la Consiliul Național de Securitate (CNS) al Casei Albe, John…

- Cotatia petrolului a crescut luni, pe fondul optimismului privind cererea din China, al reducerii productiei de catre marii producatori si planurilor Rusiei de a tine sub control livrarile, transmite Reuters, citeaza Agerpres.

- Beijingul este profund ingrijorat și protesteaza fața de menționarea Chinei in documentele NATO ca o provocare la adresa alianței. Acest lucru a fost declarat joi la un briefing a purtatorului de cuvant al Ministerului chinez de Externe Wang Wenbin. „Am subliniat in mod repetat ca NATO in așa-numitul…