Indicele ROBOR la 3 luni a urcat. Ultimele date furnizate de BNR Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut luni la 6,42% pe an, de la 6,41% pe an, in sedinta precedenta, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La inceputul anului trecut, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an, iar la inceputul acestui an urcase la 7,56%. Indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, a crescut la 6,51%, de la 6,50% pe an, anterior, iar ROBOR la 12 luni a urcat la 6,66%, de la 6,65% pe an. In… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

