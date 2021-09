India va testa vaccinul Novavax pe copii Autoritatea de reglementare a medicamentelor din India a dat unda verde, marti, producatorului de vaccinuri Serum Institute, sa inroleze copii cu varste cuprinse intre 7 si 11 ani in studiile sale clinice pentru vaccinul anti-COVID-19 produs de compania americana Novavax, pe masura ce tara din sudul Asiei se pregateste sa-si vaccineze copiii impotriva Covid-19, relateaza […] The post India va testa vaccinul Novavax pe copii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de reglementare a medicamentelor din India a dat unda verde marti producatorului de vaccinuri Serum Institute sa inroleze copii cu varste cuprinse intre 7 si 11 ani in studiile sale clinice pentru vaccinul anti-COVID-19 produs de compania americana Novavax, pe masura ce tara din sudul…

- Directorul general si presedintele Pfizer, Albert Bourla, anticipeaza ca lumea va reveni la viata normala in decurs de un an, dar este necesara vaccinarea anuala a populației impotriva Covid-19. “Intr-un an cred ca vom putea reveni la viata normala”, a spus Bourla intr-un interviu acordat emisiunii…

- Comisia de Organizare a Congresului Național Liberal a decis ca accesul in sala, la Romexpo, unde se va ține Congresul PNL sa se faca doar in baza certificatului Covid-19. Decizia se aplica numai in cazul in care Capitala depașeșete incidența de 3 la mia de locuitori. Luni, in București, incidența raportata…

- Multe unitați de invațamant au fost inchise, iar cursurile au fost suspendate, la doar cateva zile de la inceperea anului școlar in format fizic. Asta dupa explozia cazurilor de COVID-19 in randul elevilor. Pana in prezent, numarul elevilor infectați depașește deja 100, potrivit datelor colectate de…

- Spitalul Clinic Colentina București și-a sistat internarile, marți, 14 septembrie, ca urmare a izbucnirii unui focar de Covid-19 la nivelul Pavilionului F, unde iși desfașoara activitatea secțiile A.T.I. și Chirurgie. Managerul Spitalului Colentina, Dr. Victor Mihail Cauni a inaintat o inștiințare catre…

- Un barbat din Cehia, caruia i-a curs nasul timp de 9 luni, a descoperit ca simptomul nu era cauzat de alergii, cum credea, ci ca lichid cefalorahidian i se scurgea din creier din cauza unui test pentru COVID-19, relateaza Live Science. Barbatul s-a testat pentru COVID-19 cu un test antigen nazal in…

- O femeie din Chicago susține ca un judecator a decazut-o din drepturile parentale dupa ce a aflat ca nu este vaccinata impotriva COVID-19. Rebecca Firlit și fostul ei soț au aparut in fața Curții pe Zoom pentru a discuta despre pensia alimentara a fiului lor de 11 ani. Cei doi sunt divorțați de 7 ani…

- Un barbat din Indonezia a fost arestat dupa ce s-a deghizat in sotia sa pentru a putea zbura cu avionul, scrie CNN. Acesta a fost identificat doar cu initialele „DW” si s-a imbarcat intr-o calatorie de la Jakarta la Ternate, purtand imbracaminte traditionala musulmana. Barbatul fusese depistat pozitiv…