India va organiza un examen naţional cu tema „ştiinţa vacii” India va organiza, luna viitoare, in premiera, un examen online voluntar la nivel national avand ca tema „stiinta vacii”. Scopul demersului este acela de a promova si proteja animalul considerat sacru de majoritatea hindusa din tara, relataza agerpres . Programa anuntata pentru examen a declansat insa o serie de controverse, unele relatari din presa atragand atentia asupra unor pasaje care contin afirmatii fara caracter stiintific, precum cea conform careia laptele de vaca ar contine urme de aur sau ca seismele se produc din cauza sacrificarii vacilor. Examenul, care va avea loc pe 25 februarie,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- India va organiza luna viitoare, in premiera, un examen online voluntar la nivel national avand ca tema "stiinta vacii", un demers menit sa promoveze si sa protejeze animalul considerat sacru de majoritatea hindusa din tara, relateaza vineri DPA. Programa anuntata pentru examen a declansat…

- Cu circa 110 milioane de ani in urma, de-a lungul malurilor unei lagune antice situate pe teritoriul de astazi al nord-estului Braziliei, un dinozaur cu doua picioare, de marimea unei gaini, din perioada Cretacicului isi ducea existenta prinzand insecte si probabil mici vertebrate precum broaste si…

- © CC0 / geraltPandemia de coronavirus a provocat o alta epidemieBUCUREȘTI, 13 dec - Sputnik. Pastele de dinți care conțin zinc și staniu pot neutraliza coronavirusul cu 99,9%. Oamenii de știința americani au reușit sa ajunga la astfel de concluzii in cursul cercetarilor de laborator. Rezultatele…

- Studiu: Aproximativ 200 mil. de oameni vor fi nevoiti sa migreze in 2050, din cauza schimbarilor climatice. In Groenlanda, ambarcațiunile iau locul saniilor trase de caini Schimbarile climatice vor avea un impact semnificativ asupra vietii comunitatilor, iar oamenii de stiinta estimeaza ca, in 2050,…

- Numarul infecțiilor cu noul coronavirus crește de la o zi la alta, iar autoritațile introduc noi restricții. În același timp, oamenii de știința de la Universitatea Oxford au stabilit ca multe dintre persoanele care au contractat virusul SARC-CoV-2 se confrunta…

- Oamenilor de știința din Norvegia au efectuat un studiu in baza rezultatelor caruia au stabilit ca oamenii ajunși la varsta de 54 de ani nu mai au destula pasiune și tarie de caracter ca sa susțina o mentalitate pozitiva, scrie descopera.ro. Studiul a fost publicat in jurnalul New Ideas in Psychology și…

- La finalizarea mandatului de parlamentar, deputatul de Iasi prof. dr. Camelia Gavrila, presedinte al Comisiei pentru Invatamant, Stiinta, Tineret si Sport, in perioada 2016-2019, apoi vicepresedinte al Comisiei, dar si coordonatorul Departamentului pentru Educatie Nationala, isi prezinta raportul de…