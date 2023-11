Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german al Finantelor, Christian Lindner a respins ideea ca saptamana de lucru de patru zile, la acelasi salariu, va deveni regula in cea mai mare economie a Europei, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres.

- Deficitul forței de munca in Romania ar putea ajunge la 224.000 de persoane in 2026, in lipsa unor masuri imediate, comparativ cu un nivel estimat de 145.000 de persoane in 2022. „Deficitul de forța de munca in Romania este mare și afecteaza in mod semnificativ capacitatea economiei naționale de a crește…

- De la momentul in care ne conectam la computerul de la serviciu pana la ultima pauza de cafea inainte de sfarșitul zilei, exista o mulțime de momente in care angajații nu lucreaza din punct de vedere tehnic. Acesta este subiectul unei cercetari efectuate de Sophie Rauch de la ESCP Business School din…

- Rata somajului in luna august 2023 a fost de 5,4%, in scadere cu 0,1 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna iulie 2023 (5,5%), arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS).

- Romania este la coada clasamentului european in ceea ce privește numarul tinerilor care lucreaza in timpul studiilor sau care cauta un loc de munca. Doar 2% dintre tinerii romani sunt angajați și doar 1% cauta de lucru. In 2022, 72% dintre tinerii europeni (cu varste cuprinse intre 15 și 29 de ani)…

- Patronii romani se feresc de tinerii in cautarea unui loc de munca! „Nu stau mai mult de șase luni” Patronii romani se feresc de tinerii in cautarea unui loc de munca! „Nu stau mai mult de șase luni” Tendința actuala arata ca tot mai puțini angajatori sunt dispuși sa investeasca in dezvoltarea tinerilor…

- O cladire a fostei mine Petrila se va transforma in sala de cursuri. CJ Hunedoara este proprietarul ansamblului istoric de la mina Petrila. Se dorește revitalizarea zonei prin proiecte culturale și nu numai. Una din cladiri va fi data in folosința Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca.…

- Cautarea unui loc de munca este o provocare complexa, care poate fi chiar și descurajanta uneori. Deși oportunitațile de angajare nu au fost niciodata mai accesibile decat in prezent, iar toate ofertele sunt la doar un click distanța, de la locuri de munca in Buzau și pana la locuri de munca in India,…