Stiri pe aceeasi tema

- Noua societate energetica, Complexul Energetic Valea Jiului, se va reprofila in zona energiei regenerabile. Sebastian Burduja, ministrul Energiei, se afla intr-o vizita de lucru, in Valea Jiului. Demnitarul a subliniat care sunt planurile in ceea ce privește noua societate energetica.…

- SOLUȚII cu ingrediente naturale pentru a curața legumele și fructele de pesticideCand vine vorba de indepartarea microbilor și a daunatorilor de pe fructe și legume, cel mai bine este sa le spalam cu apa curata. Vom obține rezultate mai bune daca spalam fructele și legumele tratate cu pesticide sub…

- Horoscopul zilei de 19 septembrie 2023. Peștii au nevoie de o vacanțaHoroscopul zilei de 19 septembrie 2023 spune ca nativii din zodia Peștilor au nevoie de o vacanța. Acești nativi muncesc din greu pentru ceea ce ași doresc, iar de mult ori ajung sa se epuizeze. Peștii trebuie sa invețe sa se relaxeze…

- ”Companii si guverne din intreaga lume au in topul listei de prioritati rezolvarea provocarilor legate de sustenabilitate si reducerea poluarii, pentru a se asigura ca societatea viitorului este una cu adevarat „verde”. Un pilon extrem de important aici este perceptia utilizatorului final, care observa…

- Marte in Balanța este o combinație fascinanta și ne amintește ca nu toate bataliile sunt caștigate cu forța bruta, unele dintre ele necesitand strategie și grație, potrivit Astrosens.ro. Atunci cand Marte traverseaza Balanța, lupta noastra este pentru armonie și echitate. Aceasta energie ne poate ajuta…

- Nicoleta Dumitrescu Din multitudinea de știri ale zilei de ieri, una, cu siguranța, a fost de departe cea mai de impact asupra prezentului și viitorului omenirii. Despre ce a fost vorba? Despre faptul ca omenirea a consumat deja toate resursele naturale generate de planeta pe anul 2023, iar incepand…

- Șapte straini au fost luați in custodie publica, trei au fost conduși la Centrul Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil Timișoara, iar pe numele unuia a fost emisa decizie de returnare cu termen de plecare voluntara in 15 zile. Persoanele in cauza se aflau in situații ilegale. La data…

- Astazi, diploma de bacalaureat nu mai este esențiala pentru salarii bune. Tinerii sunt cautați pe piața muncii. Mai ales ca asistenți medicali, mecanici și hairstyliști, cu oferte de pana la 1.000 de euro/luna, plus bonusuri. O tanara fara Bacalaureat, angajata la un salon din București. Ea caștiga…