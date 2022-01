India: Cel puţin 12 morţi după o busculadă într-un sanctuar hindus Cel putin 12 persoane au murit si alte 13 au fost ranite sâmbata într-un lacas de cult din Kashmirul indian, a indicat un reprezentant al autoritatilor, citat de AFP, citat de Agerpres. "Cel putin 12 persoane si-au pierdut viata si 13 sunt ranite", a declarat acest responsabil, sub acoperirea anonimatului. "Bilantul s-ar putea înrautati, deoarece drumul care duce la sanctuarul situat în vârful unui deal era aglomerat de credinciosi care încercau sa ajunga acolo cu ocazia rugaciunilor traditionale de Anul Nou", a adaugat el. Mata Vaishno Devi… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 12 persoane au murit si alte 13 au fost ranite sambata intr-un lacas de cult din Kashmirul indian, a indicat un reprezentant al autoritatilor, citat de AFP, citat de Agerpres. „Cel putin 12 persoane si-au pierdut viata si 13 sunt ranite”, a declarat acest responsabil, sub acoperirea anonimatului.…

- Incidentul s-a petrecut sambata intr-un lacas de cult din Kashmirul indian. Dupa ce zeci de credincioși au inceput sa se inghesuie pe drumul care duce la sanctuarul aflat in varful unui deal pentru a se ruga de Anul Nou, numeroase persoane au fost ranite și cel puțin 12 au murit, potrivit Agerpres ,…

- Super-taifunul Rai a ucis cel puțin 208 de persoane in Filipine, a anunțat luni, 20 decembrie, poliția naționala, ceea ce face din acest fenomen natural unul dintre cele mai puternice care au lovit aceasta țara in ultimii ani. Cel puțin 239 de persoane au fost ranite și 52 sunt date disparute in urma…

- Bilantul incendiului la o uzina de fabricare a prafului de pusca din regiunea rusa Riazan (vestul Rusiei), circa 200 km sud de Moscova, a crescut la cel putin 15 morti, au indicat autoritatile regionale, citat de AFP, in timp ce agentia de presa TASS, citandu-l pe viceministrul rus al sanatatii Aleksei…

- Un cutremur puternic a zguduit, joi, 8 octombrie, provincia pakistaneza Balochistan. Cel puțin 20 de persoane au murit, iar peste 150 au fost ranite in capitala Quetta, relateaza BBC . Bilanțul seismului, a carui magnitudine inițiala a fost estimata la 5,7 grade, dar a fost ridicata la 5,9, ar putea…

- Un cutremur puternic a zguduit, joi, 8 octombrie, provincia pakistaneza Balochistan. Cel puțin 20 de persoane au murit, iar peste 150 au fost ranite in capitala Quetta, relateaza BBC . Bilanțul seismului, a carui magnitudine inițiala a fost estimata la 5,7 grade, dar a fost ridicata la 5,9, ar putea…

- Cel putin 20 de persoane si-au pierdut viata si alte 200 au fost ranite într-un cutremur cu magnitudinea 5,7 care s-a produs joi dimineata în sudul Pakistanului, au declarat oficiali locali, relateaza AFP și Agerpres. ''Primim informatii ca 20 de persoane au fost murit în urma…

- "Suntem la locul unui atac armat la liceul Timberview", a anuntat politia locala din Arlington, pe Twitter.Postul local afiliat NBC a relatat ca atacul armat s-a soldat cu "mai multe" victime. Potrivit canalului de televiziune Fox, preluat de EFE, cel putin trei persoane au fost ranite."Cel putin doua…