- Nu de mult Terra a trecut de o noua borna a numarului de locuitori. Dar, nu cu mult timp in urma, ONU facea o nou predicție referitoare la populația Indiei care, intre timp, s-a adeverit. Astfel ca astazi India a devenit cea mai populata țara din lume, depașind celalalt mare stat, China. ONU anunța…

- Veniturile petroliere ale Rusiei au scazut cu 42- in decurs de un an, pana in februarie, datorita (pentru unii "din cauza" - n.r.) sanctiunilor impuse de Grupul Celor Sapte (G7) si Uniunea Europeana (UE) - in pofida faptului ca Moscova comercializeaza in continuare cam acelasi volum, anunta miercuri…

- Directorul general al Fondului Monetar Internațional (FMI), Kristalina Georgieva, a anunțat intr-un interviu dat televiziunii americane CNN, ca razboiul lui Putin din Ucraina va avea consecințe ”devastatoare” pentru economia Rusiei, dupa anul 2023.Recent, ultimele prognoze ale Bancii Mondiale…

- Banca americana de investitii J.P. Morgan a previzionat joi ca Rusia va putea sa mentina productia de petrol la nivelul anterior conflictului din Ucraina, datorita cererii robuste din China si India, dar s-ar putea confrunta cu dificultati in redirectionarea unei parti din exporturile sale de produse…

- ”In ciuda situatiei macroeconomice dificile, Bosch, furnizorul de tehnologie si servicii, a reusit sa isi creasca vanzarile si rezultatul in exercitiul financiar 2022. Conform cifrelor preliminare, Grupul Bosch a generat vanzari totale de 88,4 miliarde de euro. Astfel, vanzarile au crescut cu aproximativ…