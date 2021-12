Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 13 civili au fost omorati din greseala in India dupa ce membri ai fortelor de securitate au deschis focul asupra unui camion si a unui grup de oameni care protestau impotriva acestui incident, au anuntat duminica oficiali guvernamentali citati de Reuters si AFP. Incidentul s-a produs…

- La finalul ultimelor negocieri PNL-PSD-UDMR, Marcel Ciolacu a declarat presei ca discuțiile vor continua, dar saptamana viitoare vom avea cu siguranța un guvern plin. „Saptamana viitoare, Romania va avea un Guvern, pentru ca este o obligație, romanii nu mai au rabdare. Toți cei din coaliție sunt de…

- Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat, joi, pe ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, pentru funcția de premier. Cine este generalul desemnat prim-ministru a carui misiune este ca, in urmatoarele zece zile, sa obțina votul majoritații parlamentarilor (234 de voturi) pentru investirea unui nou Executiv?…

- Rusia a declarat vineri ca una din navele sale militare a alungat un distrugator al US Navy, care ar fi incercat sa incalce apele sale teritoriale in timpul exercitiilor navale ruso-chineze in Marea Japoniei, relateaza Reuters. Nu a existat niciun comentariu imediat din partea SUA. O…

- Nicolae Ciuca (ministrul Apararii) si Lucian Bode (ministrul de Interne) sunt variantele pe care presedintele Klaus Iohannis le ia in calcul pentru rolul de premier de sacrificiu, sustin surse din conducerea PNL pentru News.ro. Premierul desemnat de Iohannis se va retrage inaintea votului de investire…

- Nicolae Ciuca (ministrul Apararii) si Lucian Bode (ministrul de Interne) sunt variantele pe care presedintele Klaus Iohannis le ia in calcul pentru rolul de premier de sacrificiu. Premierul desemnat de Iohannis se va retrage inaintea votului de investire din Parlament, astfel incat presedintele sa poata…

- Totodata, oficialul roman a multumit partenerului canadian pentru implicarea Fortelor Aeriene Regale Canadiene in misiunile de politie aeriana, care reprezinta "un exercitiu bun pentru dezvoltarea capacitatii de reactie si descurajare si pentru consolidarea interoperabilitatii intre cele doua armate".Ministrul…

- Ministrul francez al apararii a anulat discuțiile cu omologul sau din Marea Britanie din cauza scandalului submarinelor. Parisul este suparat dupa ce Australia a semnat pactul Aukus pentru construirea de submarine cu propulsie nucleara, incheind un contract major cu Franța in acest proces. Cu toate…