Îndemnul poliției pentru părinți, în contextul tragediei produse la Cimișlia In vederea prevenirii tragediilor cu implicarea copiilor, in mod special in perioada vacanței de vara, Poliția indeamna parinții sa fie mai vigilenți și sa-și supravegheze in permanența copiii. Mesajul a fost formulat dupa ce doi adolescenți și-au pierdut viața intr-un grav accident rutier produs noaptea trecuta la intrarea in satul Ciucur-Mingir din raionul Cimișlia. {{689964}}Astfel, poliț Citeste articolul mai departe pe noi.md…

- Doi minori au decedat, iar altul a fost ranit intr-un grav accident rutier produs noaptea trecuta la intrarea in satul Ciucur-Mingir din raionul Cimișlia, anunța Poliția. Potrivit datelor preliminare, un minor in varsta de 15 ani, conducand un Volkswagen Golf , avand ca pasageri alți doi minori de 13…

