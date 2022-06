Indemnizaţie de şomaj chiar și pentru cei care nu au luat Bacalaureatul. Lista actelor necesare Absolventii institutiilor de invatamant din București, in varsta de minimum 16 ani, pot solicita o indemnizatie de somaj pentru o perioada de 6 luni, indiferent daca au promovat sau nu examenul de Bacalaureat. Indemnizația reprezinta 50% din valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare, informeaza, […] The post Indemnizatie de somaj chiar și pentru cei care nu au luat Bacalaureatul. Lista actelor necesare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

