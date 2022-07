Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a suferit pierderi grele de la inceputul razboiului in Ucraina, iar Kremlinul crede ca a gasit cauza. Potrivit Kommersant, doi parlamentari ruși au investigat daca Ucraina a lansat un „proiect periculos militaro-biologic”, cu ajutorul SUA, pentru a crea soldați mutanți.

- Guvernul rus a inceput sa lanseze apeluri la „mobilizarea de voluntari” in fiecare din regiunile sale pentru formarea de noi batalioane cu care sa continue invazia in Ucraina, potrivit grupului de experti americani de la Institutul pentru Studiul Razboiului din Washington (ISW), citat joi de agentia…

- Kremlinul a anuntat, marti, ca ofensiva sa in Ucraina se va termina atunci cand autoritatile ucrainene capituleaza, relateaza AFP. ”Partea ucraineana trebuie sa ordone unitatilor nationaliste sa depuna armele. Trebuie sa le ordone militarilor ucraineni sa depuna armele si trebuie sa puna in aplicare…

- Noi imagini cu dezastrul produs de armata rusa in Ucraina au fost facute publice joi. In regiunea Donetsk multe case au fost distruse. Bombardamentele au lasat in gradinile locuitorilor cratere adanci. ”Fiecare oraș pe care Rusia il elibereaza se transforma in ruine și devine un Mariupol”, a declarant…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a indemnat statele partenere sa semneze un acord si sa creeze un mecanism prin care bunurile si fondurile rusesti aflate sub jurisdictia lor sa poata fi confiscate pentru a fi folosite la oferirea de compensatii celor afectati de razboi. „Indemnam tarile partenere…

- Ucraina a avut ajutor din partea Statelor Unite cand a tintit, cu succes, cu rachete de croaziera pretioasa nava de razboi a Rusiei, Moskva, luna trecuta, afirma surse citate de CNN. Crucișatorul Moskva s-a scufundat pe 14 aprilie, dupa ce a fost lovita de doua rachete ucrainene – un eșec militar de…

- Rusia a folosit un submarin diesel din Marea Neagra pentru a lovi ținte militare ucrainene cu rachete de croaziera Kalibr. Este pentru prima data cand Moscova anunța ca a folosit flota sa de submarine pentru a lovi Ucraina, potrivit Reuters. „Echipajul unui submarin electric diesel al Flotei Marii Negre…

- Rusia a desfasurat lansatoare mobile de rachete de tip Iskander-M la mai putin de 60 de kilometri de frontiera cu Ucraina, anunta duminica Statul Major al armatei ucrainene, relateaza AFP. „Apoi, inamicul a crescut numarul militarilor in regiunea Belgorod, prin transferul si concentrarea unor unitati…