Stiri pe aceeasi tema

- Munca la calcurator de fiecare zi solicita foarte tare articulațiile și obosește degetele. Pentru ca angajații statului din Bacau sa nu simta ca jobul de „distruge” sanatatea, ei primesc un spor la salariu consistent. Sporul, care este de 12%, se acorda și angajatilor din Direcția de Sanatate Bacau,…

- Scrisul la calculator solicita articulațiile si oboseste degetele. Sunt explicații halucinante de la DSP Bacau pentru un spor de 12% la salariu. Sporul se acorda și angajatilor din institutie, dar si din altele din judet.Spor pentru „febra musculara la degete”Și poliția loacala primește sporul dupa…

- Scrisul la calculator solicita articulațiile si oboseste degetele. Sunt explicații halucinante de la DSP Bacau pentru un spor de 12% la salariu. Sporul se acorda și angajatilor din institutie, dar si din altele din judet.Spor pentru „febra musculara la degete”Și poliția loacala primește sporul dupa…

- Activitatea zilnica la Direcția de Sanatate Publica Bacau afecteaza memoria și vederea. Așa justifica șefa DSP un spor de 12% la salariu pentru ea și colegii medici. Aceiași care, in luna octombrie, au facut o evaluare la Poliția locala și au constatat ca agenții fac febra musculara la degete din cauza…

- Medicii de la Direcția de Sanatate Publica Bacau au emis un buletin de analiza in baza caruia directoarea Mihaela Arim incaseaza un spor de 12% pentru „solicitare neuro-psihosenzoriala“. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Procurorii DIICOT de la Birourile Neamt si Iasi au avut o dimineata foarte plina, efectuand cateva zeci de perchezitii in judetul Neamt. Un prim caz este legat de robineti fabricati in China si vanduti unor firme ca fiind realizati in tari europene, in dosar fiind audiate deja 30 de persoane si numarul…

- Ce salarii primesc lunar angajații magazinelor Mathaus. Salariile de la Mathaus variaza in funcție de orașul in care activeaza angajații, in funcție de experiența și evident, in funcție de postul ocupa. Astfel, potrivit site-ului undelucram.ro , un reprezentant zonal angajat full time in Craiova, cu…

- Ce salariu are vatmanul unei garnituri de metrou la Metrorex. Salariile de la Metrorex variaza in funcție de postul ocupat. Un angajat are un salariu mediu de 5.408 lei net pe luna, potrivit datelor oferite de Ministerul Transporturilor. Menționam ca un vatman de metrou are salariul in funcție de vechimea…