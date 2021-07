Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat, vineri seara, ca cei cinci raniti in explozia si incendiul de la centrul de reciclare din Popesti-Leordeni sunt in stare grava, avand si leziuni ale cailor respiratorii. Se cauta deja locuri pentru a putea fi transferati in…

- Focul a izbucnit luni dupa-amiaza in compartimentul motor al locomotivei unui tren care venea de la București, informeaza Digi 24. In momentul in care pompierii au ajuns la fața locului, in tren nu se mai aflau calatori, dupa cum a declarat Gabriel Gatej, purtator de cuvant al Inspectoratului pentru…

- Instituția Prefectul Cluj anunța ca, în cadrul campaniei „Orașul vaccineaza satul” s-au vaccinat deja 1.500 de persoane din mediul rural. Pe întreaga perioada a verii, Instituția Prefectului-Județul Cluj, alaturi de Direcția de Sanatate Publica…

- Astazi au intrat in vigoare noi masuri de relaxare. Astfel, incepand de joi, este permis un numar mai mare de participanți la concerte, evenimente publice și private, iar cluburile și restaurantele vor ramane deschise pana la 2 noaptea. Premierul Florin Citu anunța ca, potrivit noilor prevederi, in…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat saptamana trecuta ca, incepand cu data de 1 iulie, numarul persoanelor care pot participa la evenimente private - nunti, botezuri - a fost marit la maximum 150 in exterior sau 100 in interior."Se permite un numar mai mare de persoane…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, afirma ca valul patru al pandemiei poate fi prevenit doar daca se vaccineaza cat mai mulți romani: „lasam sfaturile divelor de la televiziuni”.

- Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), secretarul de stat dr. Raed Arafat, va fi prezent la sfarșitul acestei saptamani in județul Suceava, pentru a participa personal la Caravana vaccinarii organizata in acest week-end. Astfel, sambata, 29 mai, caravana va poposi la Calafindești, iar…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat ca nu stie daca va fi facuta o lista a afectiunilor cronice incompatibile cu vaccinul impotriva COVID-19 si pentru fiecare persoana in parte va fi evaluat acest lucru. Arafat a fost intrebat luni, intr-o conferinta de…