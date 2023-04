Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de origine din Egipt a forțat doua uși cu incuietoare electromagnetica și a reușita sa ajunga pe platforma Aeroportului Internațional Henri Coanda – Otopeni, dar a fost oprita de personalul aeroportuar sa urce in avionul TAROM care se pregatea de decolare spre Londra. A fost panica pe aeroportul…

- Peste jumatate dintre cele 58 de spitale aflate in subordinea Ministerului Sanatatii sunt mai vechi de 60 de ani. Unele dintre ele se pot prabuși la un cutremur. In ultimul deceniu instituția a alocat majoritatea banilor pentru aparatura medicala, nu catre reabilitarea imobilelor, arata auditul facut…

- In disperarea de a scapa de beciul domnesc, baronul PSD de Giurgiu Niculae Badalau a inceput sa faca denunțuri pe banda rulanta, vizand oameni cu greutate din Romania. Potrivit informațiilor furnizate de catre oameni bine informații din instituțiile de forța ale statului, Niculae Badalau l-a turnat…

- Fostul șef de stat Igor Dodon a recunoscut ca imaginile in care era surprins intr-un parc din capitala, din perioada in care se afla in arest la domiciliu, publicate pe rețele de socializare, sunt veridice. „Mi-au permis atunci judecatorii sa ies la proceduri, la spital”, a declarat Igor Dodon la Puterea…

- In timp ce pe Bianca Dragușanu o duce in vacanțe exotice, Gabi Badalau platește o pensie alimentara de rușine celor doi baieți pe care ii are cu Claudia Patrașcanu. Sa spunem ca acești bani lui nu i-ar ajunge nici de un mic dejun in oraș cu iubita, la o carciuma in centru! Claudia Patrașcanu a marturisit…

- Fostul deputat roman, Cristian Rizea, a oferit informații bomba in dosarul fraților Tate. Acesta a prezentat o serie de legaturi care ar exista intre Gabi Badalau și milionari. Fostul deputat PSD, Cristian Rizea, a vorbit pe o platforma de socializare despre situația fraților Tate, care au mari probleme…

- Baronul PSD de Giurgiu Niculae Badalau a inceput sa aiba mari palpitații in arest ca urmare a ”ciripelilor” amanunțite la procurori a unor persoane apropiate de familia sa. Spovedaniile repetate ale Biancai Dragușanu Potrivit informațiilor furnizate de mai mulți baieți cu ochii roata, unul dintre personajele…