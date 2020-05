Stiri pe aceeasi tema

- La Buzau, au fost identificate 19 cazuri de coronavirus, intre care doi copii de un an, toti facand parte din familia unui barbat de 41 de ani confirmat in cursul zilei de duminica, despre care s-a stabilit ca ar fi luat virusul de la un caz identificat in Barbulesti, judetul Ialomita. Toate cele 19…

- Un barbat din Buzau care a luat noul coronavirus de la un caz din Barbulesti, judetul Ialomita, a transmis virusul la alte 19 rude, intre care doi copii de un an. Toate cele 19 persoane au fost preluate de ambulante, fiind transportate la spitale din Ramnicu Sarat si Bucuresti.Mai multe ambulante ar…

- Doctorul Livia Davidescu, de la Spitalul Județean de Urgența din Craiova (SJUC), spune ca cea mai mare greșeala a Europei medicale a fost sa aduca in spitale pacienți infectați cu noul coronavirus COVID-19, aceasta fiind cauza infectarii altor pacienți deja internați in acele unitați medicale și a cadrelor…

- Pana in acest moment, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 433 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 433 de persoane confirmate pozitiv, 64 au fost declarate vindecate si externate (47 la Timisoara, 11 la Bucuresti, 3 la Craiova, 2 la Constanta si 1 la…

- UPDATE: Inca un caz de coronavirus a fost inregistrat la Spitalul Universitar din București. Din fericire, de aceasta data cadrele medicale s-au protejat pentru ca au suspectat inca de la inceput ca ar putea fi vorba de o infectare cu coronavirus.Un pacient de la Spitalul Universitar, confirmat cu covid-19.Noaptea…

- "Transportul public in comun va fi redus cu 25%. Practic, parcul auto al STB se va redimensiona in aceasta perioada cu un procent de 25. Motivele sunt foarte clare. In primul rand, a scazut numarul de calatori, trebuie sa-i protejam și pe aceștia, care trebuie sa ajunga la serviciile vitale pentru populație,…

- Premierul olandez Mark Rutte a declarat luni ca vrea sa favorizeze dezvoltarea unei imunitati colective in Olanda, in dauna unei izolari a cetațenilor, anunța Agerpres.Prim-ministrul olandez a avertizat ca cea mai mare parte a compatriotilor sai va fi contaminata cu noul coronavirus, excluzand o izolare…

- Incepand de luni, Spitalul Colentina va trata doar bolnavii de Covid -19, anunța Realitatea PLUS. Masura a fost luata ca urmare a extinderii imbolnavirilor la nivelul Romaniei, astfel incat și alte spitale vor fi puse in aceeași situație, daca boala continua sa faca victime.Secretarul de stat Horațiu…