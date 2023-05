Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa cele trei coroane care vor fi purtate de Regele Charles al III-lea si regina Camilla pe 6 mai, la ceremonia de incoronare vor fi vazute si alte obiecte simbolice, care intruchipeaza longevitatea deosebita a monarhiei britanice.

- Dragoș Moștenescu s-a mutat in Anglia dupa terminarea serialului „La bloc”, unde a inceput o viața noua. Actorul este uimit de ce se intampla acum in Regatul Unit in ceea ce privește evenimentul mult așteptat, incoronarea Regelui Charles al III-lea.Intr-un interviu pentru Playtech.ro, Dragoș Moștenescu,…

- Regele Charles al III-lea si sotia sa, regina Camilla, au inregistrat un mesaj vocal pentru pasagerii din metroul londonez, impartasit vineri pe retelele de socializare a familiei regale britanice. Acesta va fi difuzat cu ocazia weekend-ului incoronarii fiului reginei Elizabeth a II-a, de vineri si…

- Incoronarea Regelui Charles al III-lea va avea loc pe data de 6 mai 2023. Momentul istoric va fi transmis in direct in intreaga lume, fiind unul dintre cele mai așteptate momente ale anului. Ceremonia va avea loc la Westminster Abbey, iar regele va fi incoronat impreuna cu Camilla, regina consoarta.…

- Cu trei zile inainte de incoronarea sa, regele Charles III a inaugurat, miercuri, printr-o petrecere in gradina Palatului Buckingham, inceperea festivitatilor dinaintea ceremoniei sale regale, programata sambata la Westminster Abbey din Londra.Inainte de a-si intampina oaspetii in gradinile Palatului…

- Familia reginei Camilla va fi in centrul atenției la viitoarea incoronare, din 6 mai, și asta il include și pe fostul ei soț, Andrew Parker Bowles. Acesta va fi și el prezent la Westminster Abbey pentru a asista la incoronarea lui Charles. Ajuns la 83 de ani, acesta a preferat in ultima perioada sa…

- Regele Charles al III-lea a devenit monarh al Regatului Unit si al altor 14 teritorii la moartea mamei sale, regina Elizabeth a II-a, in septembrie 2022, dar va fi incoronat in cadrul unei ceremonii pline de fast, stralucire si semnificatii religioase solemne in data de 6 mai 2023, conform news.ro.De…