- Intr-un discurs adresat reprezentantilor celor 57 de tari membre ale celei mai mari organizatii de securitate din regiune, dar fara a numi Rusia, Rau a mentionat tensiunile din Ucraina, Georgia, Armenia si Republica Moldova, toate fiind tari cu conflicte active sau inghetate, in care se presupune ca…

- Toata saptamana ce urmeaza, Rusia și SUA vor fi in negocieri, in incercarea de a dezamorsa criza din jurul Ucrainei, in timp ce Rusia este acuzata ca a masat 100.000 de soldați la granița cu Ucraina. Moscova a exclus „orice concesie”. Statele Unite și Rusia se vor intalni in seara zilei de duminica,…

- Statele Unite vor finanta proiecte care includ echipament de supraveghere si monitorizare pentru a consolida frontierele Ucrainei cu Rusia si Belarus, pe fondul tensionarii continue a relatiilor cu Moscova, a anuntat marti politia de frontiera ucraineana, potrivit Reuters. Este vorba despre…

- Forte militare ucrainene au efectuat exercitii de lupta cu rachete antitanc Javelin, de fabricatie americana, intr-o zona de conflict cu separatistii in estul tarii, pe fondul amplificarii tensiunilor cu Rusia, a relatat miercuri postul de televiziune ucrainean Dom, potrivit agentiei Reuters, anunța…

- Propunerile privind securitatea prezentate Statelor Unite de catre Rusia sunt o incercare de a transforma un scenariu potential militar intr-un proces politic, a declarat sambata ministrul adjunct de externe rus, Alexander Grusko, potrivit Reuters și Agerpres. Rusia, care a concentrat trupe…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat vineri ca a discutat telefonic cu noul cancelar german Olaf Scholz despre tensiunile dintre Rusia si Ucraina, transmite AFP citata de Agerpres. "Am vorbit astazi cu cancelarul german Olaf Scholz pentru a-l felicita. Astept cu nerabdare sa lucrez…

- Rusia maseaza mii de oameni de-a lungul frontierei cu Ucraina, in vederea lansarii unui atac probabil la sfarșitul lunii ianuarie, informeaza cotidianul american «The Washington Post». Moscova, scrie ziarul citand un inalt responsabil american ce a dorit sa-și pastreze anonimatul, pregatește o ofensiva…

- Ucraina, alarmata de concentrarea de trupe rusesti in apropierea granitelor sale, a organizat luni un nou exercitiu militar cu implicarea trupelor aeropurtate in apropierea capitalei Kiev, a comunicat Ministerul ucrainean al Apararii, citat de Reuters.