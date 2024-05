Medic cu o experiența impresionanta, Tudor Ciuhodaru a spus cum vede ce se intampla in aceste momente cu marele actor, și daca aceste intervenții extrem de invazive pentru starea in care se afla Florin Piersic sunt la acest moment ceea ce trebuiie facut sau nu.„Haideți sa o spunem de la inceput: Vorbim de un pacient de peste 65 de ani, cu imunodeficiențe, pentru ca diabetul este un factor care poate creste riscul de infecții oriunde in corp, care primește o astfel de infecție, fie pe cale cutanata. Stafilococul, sa știți, exista pe pielea multora dintre noi și chiar si in nasul multora dintre…