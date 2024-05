Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Europei marcheaza anual documentul fondator al Uniunii Europene, „Declarația Schuman” prezentata la 9 mai 1950. Sarbatoarea reamintește importanța colaborarii și a solidaritații intre statele membre ale Uniunii Europene. Institutul Cultural Roman și

- In fiecare an, de Ziua Europei (9 mai) sarbatorim pacea și unitatea in Europa. Data marcheaza aniversarea momentului istoric reprezentat de „Declarația Schuman”, care a propus ideea unei noi forme de cooperare politica in Europa. Propunerea lui Robert Schuman este considerata a fi piatra de temelie…

- Ziua Europei a fost sarbatorita astazi la Seini, alaturi de Ambasadorii Europeni ai Liceului Tehnologic Agricol “Alexiu Berinde” și echipa manageriala. Discuțiile au fost menite sa evidențieze importanța și beneficiile Uniunii Europene. In prima parte a activitații ne-a fost impartașita o scurta istorie…

- "Pe linia frontului din Ucraina, visul european este aparat cu arma in mana de ambitiile imperialiste ale regimului autoritar de la Moscova. In schimb, cetatenii romani au sansa de a construi visul european la ei acasa.Avem datoria de a duce mai departe promisiunea europeana de pace, solidaritate si…

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca, transmite cu ocazia Zilei Europei ca avem datoria de a duce mai departe promisiunea europeana de pace, solidaritate si prosperitate comuna, pornita la 9 mai 1950 prin Declaratia Schuman. El mai afirma ca pe linia frontului din Ucraina, visul european…

- In fiecare an 9 mai inseamna celebrarea Zilei Europei. Aceasta zi a marcat un moment istoric esențial. In anul 1950, ministrul francez al afacerilor externe, a rostit „Declarația Schuman”, care a insemnat inceputul integrarii si cooperarii europene pentru pace si unitate.

- Guvernul a fost condamnat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene sa plateasca peste doua milioane de euro penalitați și sume forfetare Comisiei Europene pentru nerespectarea ordinului de inchidere a tuturor celor 68 de depozite neconforme de deșeuri din țara. Banii vor fi recuperați din bugetele orașelor…