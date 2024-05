Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat joi, la Alba Iulia, ca nu este interesat de nicio pozitie la nivel european sau de altele la nivel international, ci de a da putea sa dea inapoi, intr-o forma sau alta, Romaniei ceea ce are de oferit si ceea ce crede ca tara are nevoie. Intrebat…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca Romania a inceput deja negocierile pentru un mandat de comisar european, raspunzand ironic cu privire la o posibila propunere a actualului secretar adjunct al NATO, Micea Geoana.

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis, intrebat daca Romania va cere sa aiba functia de comisar european pentru Aparare, ca tara noastra deja a inceput sa negocieze si a pronuntat „portofelu’”, in loc de „portofoliu”, referindu-se la aceasta functie. „Romania a inceput sa negocieze, cum este si normal.…

- George Lupu (www.b1tv.ro) Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat duminica seara intr-o intervenție pentru B1 TV ca este foarte greu de realizat reintroducerea armatei obligatorii, pentru ca in prezent exista o armara profesionista in Romania care are toate mecanismele procedurale construite pentru…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat joi ca presedintele Klaus Iohannis are sanse sa devina secretar general al NATO, iar Romania merita sa fie reprezentata la un asemenea nivel. Ciolacu a fost intrebat, dupa sedinta Consiliului Politic National al PSD, ce sanse are Klaus Iohannis sa obtina functia de…

- Premierul Marcel Ciolacu a precizat ca ar vrea ca un roman sa ocupe o funcție cat mai importanta la nivel european in urma negocierilor care vor avea loc in vara, atat PNL, cat PSD, urmand sa negocieze pentru primirea unei poziții-cheie in structura UE.