- Dupa ce doua rachete rusești au lovit teritoriul polonez, la granița cu Ucraina, o drona NATO a fost ridicata pentru a supraveghea zona. Doua persoane au fost ucise in Polonia de rachete rusesti care au cazut pe teritoriul acestei tari membre NATO, a declarat un oficial de rang inalt din cadrul serviciilor…

- Premierul britanic Rishi Sunak a declarat luni ca Rusia devine un "stat paria", potrivit agenției britanice de presa PA, citata de CNN.Intr-o serie de declarații facute reporterilor care au calatorit cu el la summitul G20 organizat pe insula Bali, din Indonezia - primul de cand Rusia a invadat Ucraina,…

- ”A pune capat razboiului purtat de catre Rusia constituie un imperativ moral si pur si simplu cel mai bun lucru de facut in favoarea economiei mondiale”, a declarat Janet Yellen presei, in marja unei intalniri cu omologul sau francez Bruno Le Maire. Invazia Ucrainei de catre Rusia nu figureaza, in mod…

- Rusia continua sa bombardeze cu furie Ucraina. Putin vrea sa se tina de cuvant si sa lase pana la iarna tara fara apa si curent. Deja, trei din 10 centrale electrice ucrainene au fost distruse, anunta Zelenski. Putin are, insa, si o mare problema. Trebuie sa explice poporului sau ce cauta deasupra unui…

- Imediat dupa ce Rusia a invadat Ucraina, Bruxellesul a infiintat un fond in valoare de 500 de milioane de euro, cu scopul de a incuraja statele membre sa inarmeze Ucraina si de a pune UE sa plateasca factura. Bruxellesul stabilea ca acesta urma sa acopere 85% dintre costuri, estimeaaza trei diplomati…

- “Vom face Gazprom sa plateasca. Naftogaz evalueaza, de asemenea, posibilitatea de a depune cereri suplimentare”, a declarat CEO-ul Naftogaz, Iuri Vitrenko. La inceputul acestui an, Vitrenko a spus ca Naftogaz ar putea lansa un proces impotriva Gazprom, care a redus volumele de gaze transmise prin Ucraina…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, s-a intalnit vineri la Bruxelles cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, si cu ambasadori aliati, in contextul in care Washingtonul incearca sa intareasca unitatea Aliantei, in asteptarea unei ierni in care Europa se confrunta cu costuri crescute ale…

- Trimiterea de intariri de catre armata rusa in regiunea ucraineana Harkov, unde armata ucraineana poarta o contra-ofensiva, demonstreaza ca Moscova plateste "un pret enorm" al agresiunii sale, denunta vineri, la Bruxelles, secretarul de Stat american Antony Blinken, relateaza AFP. "Numarul militarilor…