Stiri pe aceeasi tema

- Comunele Fizeșu Gherlii, Jichișu de Jos, Mintiu Gherlii și Vad reintra in SCENARIUL ROȘU, dupa ce numarul de cazuri COVID-19 a crescut. Conform Hotararii nr. 20 din 3 martie, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj a decis ca in ”unitațile administrativ teritoriale – municipiul Gherla…

- Incidența cazurilor de COVID-19 in județul Cluj a crescut ușor per total, la 2,51 cazuri la mia de locuitori.1 CLUJ-NAPOCA 3,412 DEJ 2,383 GHERLA 2,894 TURDA 1,685 CAMPIA TURZII 0,916 HUEDIN 2,187 AGHIRESU 1,068 AITON 0,899 ALUNIS 0,0010 APAHIDA 1,8411 ASCHILEU 2,0212 BACIU 3,8813 BAISOARA 1,0114…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis, marți, aplicarea de restricții corespunzatoare scenariului galben pentru comuna Dolhești, incepand din data de 16 februarie, ora 00.00, pentru 14 zile. Incidența cazurilor pozitive de Covid-19 in aceasta comuna este de 1,56 la mia de locuitori.…

- Restaurantele, cinematografele, institutiile de cultura se inchid din nou in municipiul Cluj-Napoca , dupa numai cinci zile de functionare, in urma cresterii incidentei COVID-19, potrivit Agerpres . Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a decis, vineri, ca noile masuri intra in vigoare…

- Dupa ce incidența in Dej a depașit 1,50, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj a anunțat azi, 8 februare, noile masuri care se aplica, de la miezul nopții, in municipiu. Conform Hotararii CJSU Cluj nr. 7/08.02.2021, in localitațile de pe raza județului Cluj, unde incidența cumulata…

- Școlile din municipiul Cluj-Napoca si din regiune, unde incidenta COVID-19 este de peste 3 la mia de locuitori vor functiona in scenariul 3 (cel rosu), adica doar elevii din anumite clase vor merge fizic la scoala. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Cluj a aprobat, sambata, scenariile…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența urmeaza sa aprobe hotarârea numarul 3 din 14 ianuarie 2021, privind organizarea și funcționarea Centrelor de Vaccinare de la nivelul județului Cluj. Acestea vor fi organizate la nivelul…

- În orașele din județ, Cluj-Napoca, Dej, Câmpia Turzii, Gherla, Turda și Huedin, campania de informare pentru vaccinarea anti-COVID-19 începe astazi, prin distribuirea a mii de afișe în unitațile medicale, dar nu numai. …