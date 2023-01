Incident șocant la Constanța. Polițiștii au ridicat mașina unei femei în scaun cu rotile, parcată pe locul special Polițiștii locali din Constanța au fost in centrul unui scandal imens, marți seara, dupa ce au ridicat mașina unei persoane cu handicap din parcarea unui centru comercial, parcata pe un loc special destinat persoanelor cu dizabilitați. Doamna, care era in scaun cu rotile, era insoțita de un copil de circa trei ani. Polițiștii i-au spus femeii ca i-au ridicat mașina pentru ca nu iși pusese legitimația in geam. Faptul ca avea semnele Avea semnele corespunzatoare in parbriz și pe luneta nu a contat. Și-a recuperat mașina abia dupa ce a platit Femeia și-a recuperat mașina dupa ce a platit 570 lei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mașina unei persoane cu dizabilitați a fost ridicata, marți seara, de polițiști din parcarea unui supermarket din municipiul Constanța. Mașina era parcata pe un loc rezervat persoanelor cu handicap. Autoturismul avea un sticker corespunzator, insa femeia nu avea in geam și legitimația așa cum prevede…

- Polițiștii locali din Constanța au ridicat, marți seara, mașina unei persoane cu dizabilitați locomotorii din parcarea unui centru comercial. Mașina era parcata pe un loc special destinat persoanelor cu dizabilitați.Femeia era in scaun cu rotile și era insoțita de un copil de circa trei ani. Avea semnele…

- Poliția Locala Constanța a ridicat mașina unei femei in scaun cu rotile din parcarea unui hipermarket. Ea a lasat autorismul intr-un loc destinat persoanelor cu dizabilitați și avea și un sticker corespunzator care semnala situația. Ce suma a fost nevoita sa plateasca pentru a recupera vehiculul.

- Incidentul a avut loc in parcarea unui centru comercial din Constanța. In timp ce femeia se afla la cumparaturi un echipaj de poliție locala a dispus ridicarea autoturismului femeii care era parcat pe locul destinat persoanelor cu handicap. Autoturismul avea semnele aferente in parbriz și pe luneta,…

- Polițiștii locali din Constanța au ridicat, marți seara, mașina unei persoane cu handicap din parcarea unui centru comercial, de pe un loc destinat persoanelor cu dizabilitați. Mașina era inscripționata cu sticker corespunzator.Femeia care e proprietara autoturismului era in scaun cu rotile și era insoțita…

- Scene revoltatoare s-au petrecut in parcarea unui centru comercial din Constanța, unde Poliția Locala s-a apucat sa ridice mașinile. Oamenii legii au ridicat autoturismul unei femei aflate in scaun cu rotile pentru ca parcase pe un loc destinat persoanelor cu dizabilitați. Femeia uitase sa-și puna legitimația…

- Un scandal a avut loc seara trecuta in parcarea unui hipermarket de la iesire din Constanta spre Ovidiu. Masina unor persoane cu dizabilitati a fost ridicata de pe locurile special amenajate. La iesirea din magazin, femeia aflata in scaun cu rotile a avut neplacuta surpriza sa observa ca masina nu mai…

- Scene ireale s-au petrecut in parcarea unui centru comercial din Constanța, unde Poliția Locala s-a apucat sa ridice mașinile. Oamenii legii au ridicat autoturismul unei femei aflate in scaun cu rotile pentru ca parcase pe un loc destinat persoanelor cu d