- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Jibou au dispus reținerea, pentru 24 de ore, in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al Inspectoratului de Poliție Județean Salaj fața de șase barbați, cu varste cuprinse intre 16 și 45 de ani, toți din localitatea Jibou, județul Salaj, cercetați pentru…

- Catalin Cirstoiu, politicianul-medic care și-a cladit o avere impresionanta prin ”munca asidua de-a lungul vieții”, a abandonat limuzina de lux in fața unei stații de metrou și a coborat in subteran pentru a caștiga un vot de la cei mai puțin norocoși, cei fara luxul mașinii personale cu șofer. O astfel…

- Un barbat a murit dupa ce a cazut dintr-un balon cu aer cald, in nord-estul orasului Melbourne. Serviciile de urgenta au fost alertate atunci cand pe Albert Street, in Preston, a fost descoperit un cadavru, in dimineața zilei de luni, potrivit The Guardian, citat de news.ro.

- In 2023, Romania a inregistrat un deficit comercial alimentar de aproximativ 1,3 miliarde de euro, evidențiind o continua creștere a diferenței dintre importuri și exporturi in sectorul agroalimentar. Potrivit Institutului Național de Statistica, situația reflecta o creștere modesta a ambelor fluxuri…

- Mai multe calendare ortodoxe au fost tiparite greșit potrivit Arhiepiscopiei Romanului și Bacaului. Erorile privesc dezlegarile la pește din Postul Paștelui. Mai mulți creștini ortodocși au fost duși in eroare cu privire la datele din calendar in care apar dezlegarile la pește din "Saptamana Alba",…

- Tragedie de proporții in Iași! Un barbat a murit pe loc, dupa ce a fost lovit de o mașina. Victima se afla pe trecerea de pietoni in momentul in care s-a produs tragedia. Șoferița a trait un șoc, cand a l-a lovit cu mașina pe barbat. Iata cum s-a intamplat totul.

- Locurile de parcare din Cluj-Napoca creeaza adevarate conflicte intre șoferi, mai ales acum cand acestea par sa fie din ce in ce mai puține. Spre exemplu, un clujean a relatat cum a fost agresat fizic de un individ suparat ca șoferul a „avut tupeul sa parcheze in spatele blocului lui”. Mai mult, șoferul…

