Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit martorilor, fetița s-ar fi urcat pe un gard metalic care delimiteaza parcul și ar fi atins un stalp de iluminat, moment in care a fost aruncata la pamant.O echipa de medici s-a deplasat de urgența la fața locului iar fetița a fost transportata la spitalul Grigore Alexandrescu.Din primele informații,…

- O seara obișnuita de joaca s-a transformat intr-un incident șocant pentru o fetița care se juca intr-un parculeț din Sectorul 6 al Bucureștiului. In data de 7 august 2023, in jurul orei 20:55, autoritațile au fost alertate prin intermediul numarului de urgența 112 cu privire la un incident teribil petrecut…

- La data de 07.08.2023, in jurul orei 20.55, politistii Secției 20 Poliție au fost sesizati, prin SNUAU 112, cu privire la faptul ca, in parculețul de joaca pentru copii, situat pe str Tabla Buții, Sector 6, o fetița care se juca, s-a electrocutat.La fața locului s-au deplasat de urgenta politistii,…

- Tanarul de 26 de ani a urmarit-o pe femeie cu un scuter, i-a lovit intentionat masina, iar apoi i-ar fi furat din autoturism o geanta in care se aflau aproape 50.000 de euro. Tanarul a avut alți doi complici, care sunt cautați de poliție, potrivit News.ro.Politia Capitalei a transmis, joi, ca politistii…

- Polițiștii Capitalei au facut miercuri șase percheziții domiciliare in București și in județul Ialomița la persoane banuite de proxenetism. Potrivit Poliției Capitalei, din datele și probele administrate a rezultat presupunerea rezonabila ca, in perioada aprilie-iulie 2023, cinci persoane, doua femei…

- O fetița de 11 ani s-a inecat intr-o piscina dintr-un parc acvatic. Copila a fost transportata la spital, dar medicii sunt rezervați. In prezent, se afla internata in secția de Terapie Intensiva a Spitalului „Grigore Alexandrescu” din Capitala.

- Mama fetiței de 12 ani al carei cadavru a fost ascuns intr-o canapea, in București, dupa ce a fost ucisa, s-a intors joi seara in Romania, din Spania. La Vama Nadlac a fost așteptata de polițiști, care au adus-o in Capitala. La intrarea in țara a vorbit cu reporterii care o așteptau, relateaza Antena…

- Se adanceste tot mai mult misterul crimei din cartierul Berceni din Bucuresti, acolo unde, in apartamentul aflat la parterul unui bloc, a fost gasit cadavrul unei femei ascuns intr-o canapea. O femeie in varsta de 38 de ani si fiica ei de 12 ani, care ar fi locuit in bloc, sunt disparute de mai bine…