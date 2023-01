Incident grav la o școală din Vaslui: elev de clasa I, bătut de învățător / Motivul este halucinant Este ancheta la o scoala vasluiana, unde un copil de 7 ani acuza ca ar fi fost batut de invatator pentru ca nu stia tabla inmultirii. Baiatul care studia la scoala din localitatea vasluiana Protopopesti, comuna Tacuta, ar fi fost lovit cu batul peste maini chiar de catre dascalul sau. Elevul, lovit de dascal pentru […] The post Incident grav la o școala din Vaslui: elev de clasa I, batut de invațator / Motivul este halucinant first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

