Incident cu final tragic la Vaslui. Un pacient a murit după ce s-a aruncat de la etajul Spitalului Județean Potrivit cadrelor medicale, barbatul a decedat pe loc.Gestul barbatului in varsta de 69 de ani ar fi avut loc cu mutarea sa intr-un alt salon. otrivit „Pacientului (...) i s-a spus seara ca trebuie sa fie mutat din salonul de suspecți Covid intr-un salon curat, non-Covid. Deodata, a devenit agitat, a fugarit personalul medical și a fugit pe scari. Doctorița a sunat la poarta dar pana au venit cei de la paza, pacientul a coborat la etajul trei, la secția Ginecologie și s-a aruncat de pe scara de incendiu.” a declarat directorul medical al Spitalului Județean Vaslui, potrivit newsvaslui.ro. Politistii… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

