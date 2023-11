Stiri pe aceeasi tema

- Feroviarii bauți sau drogați care refuza prelevarea de mostre biologice necesare in vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezentei unor substante psihoactive vor face inchisoare de la doi la șapte ani, prevede o lege promulgata luni de președintele Klaus Iohannis. Președintele țarii a promulgat, astazi,…

- Feroviarii bauți sau drogați care refuza prelevarea de mostre biologice necesare in vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezentei unor substante psihoactive vor face inchisoare de la doi la șapte ani, prevede o lege promulgata luni de președintele Klaus

- Ministerul Muncii a finalizat proiectul noii legi a pensiilor, document care urmeaza sa fie prezentat in cadrul unei ședinte a coaliției de guvernare. Legea, care este asumata prin PNRR, prevede creșterea varstei de pensionare la 65 de ani pentru femei și posibilitatea menținerii in activitate pana…

- Politistii si procurorii fac, marti dimineața, 12 perchezitii intr-un dosar care vizeaza, intre altele, introducerea de droguri in Penitenciarul Jilava. Gruparea actiona in Bucuresti si Ilfov si a fost constituita de trei persoane, ulterior aderand alti sase suspecti. Liderul, unul dintre fiii lui Sile…

- Judecatorii CCR au respins miercuri sesizarea Opozitiei pe pachetul de masuri fiscale pe care Guvernul si-a asumat raspunderea si au decis ca legea este constitutionala. Legea merge la promulgare la presedintele Klaus Iohannis, dupa publicarea moticarii CCR. Presedintele Curtii Constitutionale, Marian…

- Danuț Lupu a fost condamnat la inchisoare cu executare, dupa ce a fost prins conducand fara permis valabil, deoarece, deși se afla in termenul de supraveghere al unei pedepse anterioare, a comis o noua infracțiune, ceea ce „denota un pericol social relativ ridicat”, se arata in motivarea Curții de Apel…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc anunta ca a depus, joi, un proiect legislativ care prevede, printre altele, interzicerea dreptului de a conduce pe o perioada de pana la 10 ani in cazul soferilor depistati sub influenta drogurilor sau alcoolului. „Am depus, asa cum am promis public, un proiect legislativ…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, sambata, masuri drastice pentru soferii romani care vor fi prinsi drogați sau bauți la volan. Este vorba de o propunere anuntata de seful Guvernului dupa ședința PSD si cu care spune ca va merge in primele doua saptamani ale acestei legislaturi a Parlamentului. „Domnul…