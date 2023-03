Fostul șef al Serviciului de securitate al Ucrainei (SBU) din regiunea Harkov, Roman Dudin, risca inchisoare pe viața pentru tradare. El este acuzat ca a incercat sa preia guvernul regional in etapa inițiala a invaziei totale a Rusiei și ca a predat arsenalul rușilor, potrivit rbc.ua. Angajații SBU au finalizat ancheta preliminara asupra lui Roman […] The post Inchisoare pe viața pentru fostul șef al Serviciului de Securitate al Ucrainei acuzat de tradare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .