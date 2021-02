Inchiderea frontierei dintre Statele Unite si Canada pentru toate deplasarile neesentiale a fost prelungita cu o luna, pana la 21 martie, a anuntat vineri guvernul canadian, noteaza AFP.



"Restrictiile pentru calatoriile neesentiale in Statele Unite au fost prelungite pana la 21 martie 2021", a scris pe Twitter ministrul canadian al securitatii publice, Bill Blair.



Inchiderea frontierelor Statelor Unite cu cei doi parteneri de liber-schimb nord-americani, Canada si Mexic, a fost decisa in martie si prelungita in fiecare luna de atunci.



Sunt permise doar comertul…