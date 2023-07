Constantin Ștefan, secretar de stat in Ministerul Energiei, atrage atenția asupra inadvertențelor dintre declarațiile conducerii Complexului Energetic Oltenia și datele oficiale transmise, din care reiese faptul ca intarzierea la finalizarea centralelor pe gaze este de cel puțin doi ani. Din 2025, Romania a fost obligata de Comisia Europeana sa inchida termocentralele pe carbune, insa, in […] The post Inchidem carbunele și nu punem nimic in loc. Termocentralele pe gaze nu exista nici pe hartie first appeared on Ziarul National .