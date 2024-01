Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii legii reamintesc șoferilor despre avertizarile Serviciului Hidrometeorologic de stat cu privire la schimbarea brusca a vremii, incepind de astazi. Conducatorii de vehicule sint indemnați sa circule cu o viteza mai redusa atit prin localitați, cit și in afara acestora și sa sporeasca atenția…

- In urma anunțului facut de Ministerul Afacerilor Interne (MAI), autoritațile atrag atenția asupra faptului ca unele decorațiuni pot atrage sancțiuni pentru șoferi. In acest fel, utilizarea unui sistem de iluminare auto neomologat este interzisa, ceea ce inseamna ca montarea coarnelor de ren illuminate…

- Un șofer de tir roman reclama faptul ca bulgarii nu fac eforturi pentru deblocarea traficului din zona graniței cu Romania și face dezvaluiri despre felul in care se fac bani de pe urma transportatorilor. In tot acest timp, localitațile din preajma graniței dintre Romania și Bulgaria sunt scufundate…

- Un vehicul in care se aflau militari americani de la Baza Militara Deveselu a fost implicat intr-un accident rutier in Caracal. Evenimentul a avut loc miercuri seara.Șoferul unui microbuz a pierdut controlul volanului dupa ce a lovit o bordura. Mașina s-a rasturnat in afara parții carosabile. In…

- Șoferii a doua autospeciale care transportau șampanie de lux au fost urmariți ca-n filme de polițiștii francezi, pe drumul național N4, in Seine-et-Marne, din nordul Franței. Aceștia faceau parte dintr-o banda de hoți, dar polițiștii le-au dejucat planul și au recuperat marfa in valoare de 600 de mii…

- Politistii de frontiera de la granita cu Ungaria si Serbia au descoperit in cursul acestei saptamani peste 100 de cetateni straini care au incercat sa treaca ilegal frontiera, ascunsi in mijloace de transport sau pe jos. Soferii mijloacelor de transport sunt cercetati pentru trafic de migranti, iar…

- La data de 7 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Racari au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier in localitatea Crevedia. Din primele verificari, polițiștii au stabilit ca o femeie, de 31 de ani, din comuna Ciocanești, in timp ce ar fi condus un autoturism pe…

- Un accident rutier a avut loc, joi, pe DN 72, in afara localitații Șuța Seaca. In coliziune au fost implicate doua autoturisme, conduse de o tanara, de 22 de ani, și un barbat. In urma impactului, autoturismul femeii a parasit partea carosabila și s-a rasturnat in șanț. Vinovat pentru producerea accidentului…