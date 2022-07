Începe proiectarea pasajului Revoluției! Pasajul Revoluției și artera aferenta vor deveni pietonale. Contractul pentru elaborarea documentației de avizare a lucrarilor de intervenție la acest pasaj a fost atribuit societații Nordic Vision Iași și are termen de predare 3 luni. Contractul are o valoare de 89 de mii de lei, fara TVA. Amenajarea, conform proiectului, va include și ideile pe […] Articolul Incepe proiectarea pasajului Revoluției! apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

