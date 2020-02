Stiri pe aceeasi tema

- De la lansarea Programului de stat ”Prima Casa” pana in prezent au fost procurate 4019 locuințe. Suma totala a creditelor acordate de catre banci este de 2 miliarde lei, in timp ce suma totala a garanțiilor active este de un miliard lei.

- Programul Prima Casa se va derula și in anul 2020, deși Ministrul Finanțelor, Florin Cițu a contestat de mai multe ori in spațiul public eficiența acestui proiect. Astfel, printr-o hotarare de Guvern, programul a primit o finanțare care se ridica la 2 miliarde de lei, aceeași suma cu cea de…

- Programul Prima Casa va avea un plafon de garantare de doua miliarde lei in anul 2020, potrivit unui proiect de hotarare al Guvernului publicat de Ministerul Finantelor Publice (MFP). Totodata, Ministerul Finantelor propune abrogarea prevederii care permite bancilor sa depaseasca plafonul alocat, daca…

- Plafonul garantiilor din programul Prima Casa „e de doua miliarde de lei” Plafonul garantiilor ce pot fi emise, în acest an, pentru credite din programul Prima Casa este de doua miliarde de lei, potrivit unui proiect de hotarâre de Guvern, aflat în dezbatere publica. De…

- Plafonul total de garantare pentru anul 2020 aferent Programului Prima casa este de doua miliarde de lei, potrivit unui proiect de hotarare a Guvernului postat spre consultare publica pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice (MFP). Conform notei de fundamentare a proiectului de act normativ,…

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) dorește sa continue programul Prima casa. În acest sens a elaborat un proiect de hotarâre prin care se stabilește plafonul pentru acest an la 2 miliarde lei. Vezi proiectulConform notei de fundamentare, în 2021 ar trebui ca plafonul sa…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat, in luna ianuarie 2020, ca se imprumuta de la bancile comerciale de 4,4 miliarde de lei, informeaza Agerpres . Din aceasta suma, 300 milioane de lei sunt imprumuturi printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discount. Si 4,1 miliarde de lei prin…

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor s-a cifrat, in octombrie 2019, la 4,85 miliarde de lei, in scadere cu 4,47% fata de suma raportata in septembrie 2019, in timp ce restantele la creditele in valuta au coborat cu 4,7%, la 2,32 miliarde de lei (echivalent), conform…