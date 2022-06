Stiri pe aceeasi tema

O femeie al carei partener de viata a murit anul trecut dupa ce s-a vaccinat cu serul dezvoltat impotriva noului coronavirus de compania AstraZeneca a devenit prima persoana din Marea Britanie care a primit despagubiri dupa un deces asociat vaccinurilor anti-COVID-19, a anuntat marti seara bbc.com.

Gigantul farmaceutic anglo-suedez AstraZeneca a publicat recent noi date pozitive obtinute in urma unui studiu clinic de faza 3 care a vizat testarea medicamentului sau anti-COVID-19 Evusheld, a informat AFP, preluata de Agerpres. Aceste rezultate, publicate in revista The Lancet Respiratory Medicine,

Decesele cauzate de COVID-19 pe continentul african ar urma sa scada cu aproape 94% in 2022 in comparatie cu anul trecut, a precizat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit unei estimari realizate de agentia sanitara, informeaza Reuters.

Compania farmaceutica britanica AstraZeneca a anunțat luni, 23 mai, ca vaccinul sau anti Covid-19, Vaxzevria, a fost aprobat pentru o a treia doza pentru adulți in UE. „Profesioniștii din domeniul sanatații pot utiliza acum Vaxzevria ca a treia doza la pacienții care au primit anterior doze de Vaxzevria

Francesca Tuscano, de 32 de ani, din Genova, Italia, s-a stins din viața la scurt timp dupa ce s-a vaccinat impotriva noului coronavirus. Acum, parinții sai vor primi despagubiri.Profesoara Tuscano s-a stins din viața pe data de 4 aprilie anul trecut. Ea se vaccinase impotriva COVID-19 cu un vaccin

Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu anunta ca pe data de 1 iulie va intra in vigoare noua politica de imunizare impotriva COVID-19, si anume vaccinarea doar la medicii de familie.„Prin urmare, perioada de tranzitie de la vaccinarea de tip „campanie" impotriva COVID-19 la vaccinarea

Numarul cazurilor de COVID-19 din Regatul Unit, unde au fost ridicate majoritatea restrictiilor, se apropie de un record in contextul unei relative indiferente, conform estimarilor publicate vineri, informeaza AFP.