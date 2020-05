Stiri pe aceeasi tema

- Compania low-cost Wizz Air intenționeaza sa reia, incepand cu finalul lunii aprilie, zborurile catre mai multe destinații din Europa, anunța boardingpass.ro. Totodata, incepand cu 1 mai,...

- Sambata ar urma sa plece de la Timisoara prima cursa charter operata de compania Eurowings pentru transportul muncitorilor sezonieri spre Germania. Deocamdata au fost stabilite cinci asemenea curse, dar nu pe „modelul” Cluj, unde joi a avut loc un adevarat scandal, fiind programate mai multe curse in…

- Zborurile operate de pe Aeroportul International "Traian Vuia" Timisoara spre si dinspre aeroporturile italiene din Treviso si Bergamo vor fi suspendate pana in data de 3 aprilie. "Cele doua rute, operate de catre compania aeriana Wizz Air, vor fi anulate pana in data de 3 aprilie 2020.…

- In aceasta dupa-masa Raed Arafat, Secretarul de stat in MAI a confirmat ca pe teritoriul Romaniei exista inca doua cazuri la care s-a confirmat prezenta COVID-19. Este vorba despre un barbat de 45 de ani din Maramures si o femeie de 38 de ani din Timisoara. Potrivit declaratiei lui Raed Arafat, barbatul…

- In aceasta dupa-masa Raed Arafat, Secretarul de stat in MAI a confirmat ca pe teritoriul Romaniei exista inca doua cazuri la care s-a confirmat prezenta COVID-19. Este vorba despre un barbat de 45 de ani din Maramures si o femeie de 38 de ani din Timisoara. Potrivit declaratiei lui Raed Arafat, barbatul…

- In aceasta dupa-masa Raed Arafat, Secretarul de stat in MAI a confirmat ca pe teritoriul Romaniei exista inca doua cazuri la care s-a confirmat prezenta COVID-19. Este vorba despre un barbat de 45 de ani din Maramures si o femeie de 38 de ani din Timisoara. Potrivit declaratiei lui Raed Arafat, barbatul…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air anunța ca a luat decizia de a anula mai multe curse din Romania spre nordul Italiei, inclusiv din Timișoara. Potrivit reprezentanților companiei, cursele au fost anulate din cauza cererii in scadere pe rutele din Italia, ca urmare a epidemiei de virus COVID-19. Astfel,…

- Un ploieștean in varsta de 55 de ani a ajuns, miercuri, la spital dupa ce in blocul sau s-a facut o dezinsecție și s-a simțit rau. O vecina a acestuia a avut și ea dureri de cap. In plus, din cele 15 guri de aerisire de pe scara, 13 erau astupate, anunța MEDIAFAX.Incidentul a avut loc in Ploiești,…