Consiliul Județean Ilfov anunța startul lucrarilor pentru construcția unei sali moderne de intervenții chirurgicale la Spitalul Clinic Județean de Urgența Ilfov. ”Ce inseamna sala moderna? Concret, va fi dotata cu un sistem nou in Romania, unul pentru sterilizarea cu lampi ultraviolete de tip C, cu ozon și fara ozon. Acest sistem va asigura conformitatea aerului din sala de operație la standarde internaționale, crescand astfel, considerabil, siguranța sanitara in timpul intervențiilor. Care sunt avantajele? Timpul de așteptare se va diminua, iar gradul de siguranța va crește. Practic, medicii…