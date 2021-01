Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu a declarat vineri, dupa incendiul de la Matei Balș, in care și-au pierdut viața cinci persoane, ca „exista responsabilitați și responsabili”, iar ministrul “face ce poate”. Ce spunea același Vlad Voiculescu dupa incendiul de la spitalul din Piatra Neamț? Cerea demisia…

- „E de neacceptat” ce s-a intamplat in aceasta dimineața la Institutul „Matei Balș”, unde a izbucnit un incendiu soldat cu 5 morți, spune ministrul Sanatații, care a mers la spital imediat dupa incendiu. In urma cu doar 2 luni, dupa incendiul petrecut la Spitalul din Piatra Neamț, Vlad Voiculescu il…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a transmis un mesaj dupa incendiul de la spitalul „Matei Balș”, in care acuza guvernul ca „nu a facut absolut nimic pentru ca tragedia de la Piatra Neamț sa nu se mai repete”.

- Vicerpremierul Dan Barna a declarat vineri, dupa incendiul de la „Matei Balș” in care și-au pierdut viața patru persoane ca „pare ca invațam de la o tragedie la alta”, referindu-se la intervenția salvatorilor. „Din pacate, nu reușim sa le și evitam”, a mai completat Barna, intr-un interviu la RFI.

- TRAGEDIE la Institutul Matei Balș! 4 morți și peste 100 de pacienți afectați intr-un incendiu devastator. Un incendiu puternic a avut loc in aceasta dimineața la un pavilion al spitalului Matei Balș din Capitala, pacienții fiind evacuați. Potrivit șefului DSU, trei persoane au fost gasite carbonizate,…

- Un incendiu a izbucnit, la 29 ianuarie 2021, la un pavilion al Spitalului „Matei Bals” din Capitala, fiind declansat planul „rosu”. Incendiul s-a manifestat la parterul unui corp de cladire. Potrivit ISUBIF, in cladire erau aproximativ 100 de persoane. Incendiul a fost stins. Pacientii raniti au fost…

- Un incendiu de proportii a avut loc la Institutul "Matei Bals" din Bucuresti, in aceasta dimineata in jurul orei 5:30. Incendiul s-a soldat cu 3 morti, iar o persoana inca este resuscitata de catre medici, fiind in stare foarte grava.

- Prima persoana care va fi vaccinata la Institutul National de Boli Infectioase „Prof. Dr. Matei Bals” va fi Mihaela Anghel, asistenta medicala generalista, membra a echipei medicale care, in data de 27 februarie a acestui an, a preluat primul pacient din Romania confirmat cu virusul SARS-CoV-2. Campania…