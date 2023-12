Stiri pe aceeasi tema

- La solicitarea șefului DSU, inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Șerban Cantacuzino” al Județului Prahova, colonel Nicolae Tudoroiu a cerut eliberarea din funcția de comanda deținuta pentru a nu exista suspiciuni in ceea ce privește ancheta aflata in derulare, acesta ocupand…

- In afara presupusului protocol gratuit de la Ferma Dacilor, pe care colonelul ISU Prahova, Elisei Dumitru, se pare ca l-a primit, exista informații conform carora acesta ar fi mai primit, sub forma unui „ciubuc” sau „folos necuvenit”, o lada cu vinuri de la societatea Cramele Halewood. Intr-un efort…

