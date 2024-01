Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratele pentru Situații de Urgența (ISU) de la nivelul fiecarui județ vor colabora, in acțiunile de control ale firmelor, cu Comisariatele Regionale pentru Protecția Consumatorilor, printr-un „flux informațional”, pentru a semnala daca o echipa de control gasește nereguli privind siguranța la…

- Decizia a fost luata dupa ce președintele Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, a avut o intalnire de lucru cu șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat și alți specialiști din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgența…

- Raed Arafat a facut noi dezvaluiri in cazul Ferma Dacilor, pensiunea unde opt persoane și-au pierdut viața dupa ce cladirea in care se aflau a fost cuprinsa de flacari. Potrivit declarațiilor facute de șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, se stia ca la ISU Prahova sunt anumite probleme.

- Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a declarat, vineri, intr-o conferința de presa, ca pensiunea Ferma Dacilor putea fi inchisa in urma controlului din anul 2019, „avand baza legala pentru inchidere”. Fostul prim-adjunct al ISU Prahova a avut, insa, un comportament…

- Seful ISU Prahova colonel Nicolae Tudoroiu a cerut eliberarea din functie pentru a nu exista suspiciuni in ceea ce priveste ancheta aflata in derulare cu privire la incendiul produs la Ferma Dacilor, din localitatea prahoveana Tohani, unde opt oameni au murit carbonizati, iar alti doi au fost raniti.…

- La solicitarea șefului DSU, inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Șerban Cantacuzino” al Județului Prahova, colonel Nicolae Tudoroiu a cerut eliberarea din funcția de comanda deținuta pentru a nu exista suspiciuni in ceea ce privește ancheta aflata in derulare, acesta ocupand…

- „In continuarea masurilor dispuse in contextul tragicului eveniment produs in data de 26 decembrie 2023, in localitatea Tohani, județul Prahova, va comunicam urmatoarele informații de interes public: 1. In urma cu puțin timp, la solicitarea șefului DSU, inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații…

- „In urma tragicului eveniment produs in aceasta dimineața la un operator din județul Prahova, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a solicitat ISU Prahova prezentarea unui raport preliminar referitor la controalele efectuate, inclusiv deficiențele constatate și sancțiunile aplicate, daca…