- Incendiul a cuprins o casa si un magazin de pe strada Erou Constantin Ghita, in orasul Voluntari.La fata locului au fost trimise sapte autospeciale de stingere cu apa si spuma, un echipaj de descarcerare, o autospeciala de interventie si salvare la inaltime, doua ambulante SMURD si 2 autospeciale ale…

- Un incendiu violent a mistuit, joi seara, un garaj dintr-o comuna bihoreana in care se aflau mașini de teren, motociclete și materiale combustibile. Apelul care sesiza producerea evenimentului a fost primit in dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Crișana” Bihor, in jurul orei 20.50.…

- S-a sunat mobilizarea in randul pompierilor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) București-Ilfov, ca urmare a izbucnirii unui incendiu la o hala. Din primele informații, e vorba despre un incendiu la o hala situata pe strada Sfantu Gheorghe, din localitatea ilfoveana Pantelimon, in interiorul…

- Un incendiu a izbucnit azi-dimineața, in jurul orei 04:50, in municipiul Gherla. Din primele informații, incendiul s-a manifestat la o anexa gospodareasca in care erau depozitate mai multe materiale textile. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Dej…

- Un incendiu de proporții a izbucnit in aceasta dimineața la un restaurant din localitatea Vanatori din județul Galați . Flacarile s-au extins cu repeziciune și au cuprins o locuința aflata in vecinatate, iar 15 persoane au reușit sa se evacueze la timp din calea flacarilor. Imediat dupa apelul la numarul…

- Cincisprezece persoane s-au autoevacuat in urma unui incendiu de proportii care a cuprins, sambata dimineața, Hanu Vanatorului de pe DN 26, din vecinatatea localitatii Vanatori, judetul Galati, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU), citat de Agerpres. Flacarile au cuprins o sala…

- Pompierii voluntari din din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența (SVSU) aflat in subordinea UAT oraș Hațeg au fost dotați cu echipamente noi specifice intervențiilor la care participa. „Pompierii din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența (SVSU) aflat in subordinea…

- Pompierii militari maramureșeni au inceput saptamana cu patru intervenții la localizarea și lichidarea unor incendii. Astfel, luni, 24 octombrie, in jurul orei 09.00, trei echipaje de stingere din cadrul Detașamentului de Pompieri “Cpt. Marchiș Adrian” Baia Mare au acționat la localizarea și lichidarea…