Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, astazi, in zona Dorobanți din București. Incendiul s-a produs la etajul 6 al unui bloc situat la intersecția dintre Calea Dorobanți cu Șoseaua Ștefan Cel Mare. Opt persoane au fost evacuate. Din fericire, nu au fost persoane ranite. „Am intervenit pentru stingerea unui incendiu…

- "Am intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la un apartament situat pe Calea Dorobanților.Incendiul s-a manifestat cu flacara și degajari de fum la nivelul etajului 6, intr-un apartament pe o suprafața de aproximativ 60 mp, și de asemenea a fost afectata și fațada blocului pe o suprafața de…

- Pompierii intervin joi pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit pe terasa unui apartament de pe strada Zagazului, din Capitala. Au fost evacuate 20 de persoane.Potrivit ISU București-Ilfov, pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la un apartament din strada Zagazului.…

- Sase masini au fost avariate in Capitala, dupa ce mai multi copaci au fost doborati, anunta duminica dimineata Inspectoratul pentru situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov, informeaza News.ro.Conform datelor furnizate de ISU Bucuresti-Ilfov, echipajele de interventie au actionat, pana duminica la…

- Un incendiu a izbucnit intr-un apartament situat in București, pe Calea Griviței, ca urmare a unei explozii. Incendiul s-a manifestat pe o suprafața de aproximativ 25 mp. Au fost evacuate zece persoane.

- Corpul unei persoane decedate a fost descoperit, sambata, de pompierii militari care au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament dintr-un bloc din municipiul Codlea, informeaza reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov. „Am fost anuntati de izbucnirea…

- Un incendiu puternic a izbucnit, in noapte de luni spre marti, la o locuinta din comuna Zorleni, la fata locului fiind trimise trei autospeciale de stingere, potrivit Agerpres.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, persoana care a anuntat incendiul la numarul…

- Un incendiu fara flacara vizibila a starnit alarma in randul pompierilor din București, care au intervenit de urgența cu 18 autospeciale. Misiunea de salvare a durat peste 12 ore, iar zonele din apropiere au fost in pericol, printre care, maternitatea Giulești. Potrivit primelor informații, in subsol…